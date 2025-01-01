Chimera Linux é uma distribuição Linux moderna, de uso geral e não GNU, que nasceu da insatisfação com o estado das distribuições Linux existentes. Ele é construído em torno da ideia central de que um sistema simples não precisa exigir configurações e personalizações infinitas para ser prático. Chimera usa uma combinação única de ferramentas básicas do FreeBSD, o conjunto de ferramentas LLVM e a biblioteca Musl C, proporcionando uma experiência nova com vários benefícios importantes. Chimera é uma distribuição binária, mas é fornecido um sistema de construção de pacote fonte, permitindo fácil empacotamento de novo software, construção de pacotes personalizados e infraestrutura acessível. É portátil e pode ser usado em todos os tipos de processadores, incluindo Intel/AMD, ARM AArch64, POWER e RISC-V.