Deepin é uma distribuição Linux amigável que apresenta o Deepin Desktop Environment (DDE). É conhecido por seu design visualmente atraente e facilidade de uso. Deepin inclui seu próprio conjunto de aplicativos e oferece uma experiência de desktop moderna e sofisticada para usuários que procuram um sistema Linux atraente e funcional. A base de usuários do Deepin é predominantemente chinesa e o desenvolvimento do Deepin é liderado pela Deepin Technology, com sede na China. Deepin oferece uma mistura de programas proprietários e de código aberto, como Google Chrome, Spotify e Steam.