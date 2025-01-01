O elementary OS é uma distribuição Linux fácil de usar que apresenta o ambiente de desktop Pantheon. É conhecido por seu design elegante e foco na simplicidade. O elementary OS inclui seu próprio conjunto de aplicativos, proporcionando uma experiência coesa e visualmente agradável para usuários que valorizam a estética e a facilidade de uso. O elementary OS é baseado no Ubuntu e vem com vários aplicativos internos pré-instalados, incluindo Fotos, Música, Vídeos, Calendário, Terminal e Arquivos. O sistema operacional elementar segue um modelo de lançamento quando pronto. No entanto, os lançamentos geralmente ocorrem cerca de um ano após o lançamento do Ubuntu LTS.