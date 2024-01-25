EndeavourOS é uma distribuição baseada em Arch Linux que visa simplificar o processo de instalação do Arch. Ele fornece um instalador fácil de usar e uma variedade de ambientes de desktop. EndeavourOS foi projetado para usuários que desejam os benefícios do Arch Linux com uma instalação mais simples e um conjunto selecionado de configurações padrão. EndeavourOS possui o instalador gráfico Calamares capaz de instalar os ambientes de desktop Xfce, KDE Plasma, GNOME, MATE, Cinnamon, Budgie, LXQt, LXDE e o gerenciador de janelas i3. O KDE Plasma pode ser instalado sem conexão com a Internet. EndeavourOS começou como sucessor do Antergos, uma distribuição Linux descontinuada também baseada no Arch Linux.