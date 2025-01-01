Endless OS é uma distribuição Linux projetada para simplicidade e usabilidade. Possui um ambiente de área de trabalho personalizado e é feito sob medida para usuários com acesso limitado à Internet. O Endless OS inclui uma variedade de aplicativos e conteúdos pré-instalados, tornando-o adequado para usuários em ambientes educacionais e off-line. Endless OS é baseado no Debian e desenvolvido pela Endless Mobile, Inc, uma empresa americana de tecnologia da informação. Ao contrário da maioria das distribuições Linux, ele usa um sistema de arquivos raiz somente leitura gerenciado por OSTree e Flatpak para entrega e atualização de aplicativos. A interface do usuário é baseada em um ambiente de área de trabalho GNOME altamente modificado.