Puppy Linux é uma família de distribuições Linux leves, conhecidas por sua facilidade de uso e consumo mínimo de memória. Desenvolvido por Barry Kauler e pela comunidade, o Puppy Linux pode ser executado inteiramente a partir de RAM, normalmente usando cerca de 600 MB (64 bits) ou 300 MB (32 bits). É perfeito para sistemas mais antigos, netbooks e uso geral. Puppy Linux é um sistema operacional completo que vem com uma coleção de aplicativos adequados para tarefas de uso geral. A distribuição inclui aplicativos como AbiWord, Gnumeric, MPlayer e navegadores leves. Ao contrário de outras distribuições Linux, o Puppy Linux não requer instalação completa. Ele pode inicializar a partir de uma unidade USB e funciona bem mesmo em sistemas com RAM limitada. O gerenciador de pacotes do Puppy Linux, Puppy Package Manager, instala pacotes no formato PET (Puppy Enhanced Tarball) por padrão, mas também aceita pacotes de outras distros. O gerenciador de janelas padrão na maioria das versões do Puppy é JWM.