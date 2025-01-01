SparkyLinux é um sistema operacional rápido, leve e totalmente personalizável baseado no sistema operacional Debian GNU/Linux. Oferece diversas versões para diferentes casos de uso, tornando-o uma escolha versátil para diversos usuários. SparkyLinux oferece uma experiência pronta para uso e pronta para uso com um conjunto de desktops leves ligeiramente personalizados. Ele foi construído no ramo “testing” do Debian GNU/Linux, o que significa que oferece pacotes novos enquanto mantém um equilíbrio de estabilidade.