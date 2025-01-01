Trisquel é uma distribuição Linux totalmente gratuita e de código aberto baseada no Ubuntu. Ele prioriza a liberdade do usuário, excluindo software e drivers proprietários. Trisquel tem como alvo um público variado, incluindo residências, pequenas empresas, instituições educacionais, etc. O projeto visa um sistema de software totalmente livre, sem software ou firmware proprietário e usa uma versão do kernel modificado do Ubuntu, com o código não-livre (blobs binários) removido. Trisquel oferece uma edição com ambiente desktop Sugar projetado com o objetivo de ser utilizado por crianças para aprendizagem interativa.