Rocky Linux es una distribución de Linux empresarial impulsada por la comunidad y diseñada para ser una alternativa compatible con binarios a Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Su objetivo es proporcionar una plataforma estable y segura para empresas y organizaciones que buscan una solución confiable y de código abierto. Rocky Linux es adecuado para servidores de producción y entornos de misión crítica. Rocky Linux fue fundado en 2021 por Gregory Kurtzer, uno de los cofundadores de CentOS, después de que Red Hat descontinuara CentOS.