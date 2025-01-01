Linux Mint est une distribution Linux populaire et conviviale basée sur Ubuntu et Debian. Il fournit un environnement de bureau soigné et intuitif, Cinnamon, Xfce ou MATE, en mettant l'accent sur la simplicité. Linux Mint comprend une variété d'applications et d'outils préinstallés, ce qui en fait un choix approprié pour les utilisateurs à la recherche d'un système d'exploitation stable et élégant. Basé sur Debian et Ubuntu, il propose environ 30 000 packages et l'un des meilleurs gestionnaires de logiciels. Comme les versions Ubuntu LTS, une version majeure de Linux Mint est également prise en charge pendant cinq ans. Cependant, il existe trois versions ponctuelles entre les deux.