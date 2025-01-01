Manjaro est une distribution basée sur Arch Linux. Il fournit un modèle de version continue, garantissant que les utilisateurs ont accès aux dernières mises à jour logicielles. Manjaro propose plusieurs environnements de bureau et gestionnaires de fenêtres, répondant à un large éventail de préférences et offrant une expérience Arch Linux simple. Pour les nouveaux arrivants, un programme d'installation convivial est fourni et le système lui-même est conçu pour fonctionner immédiatement avec des fonctionnalités telles que : Environnements de bureau préinstallés, gestionnaires de logiciels graphiques préinstallés pour installer facilement des logiciels et mettre à jour votre système, Codecs préinstallés pour lire des fichiers multimédias, Détection automatique du matériel informatique, etc.