OpenIndiana est un système d'exploitation gratuit et open source basé sur le noyau illumos. Il hérite de l'héritage d'OpenSolaris et fournit une plate-forme pour une utilisation sur serveur et bureau. OpenIndiana convient aux utilisateurs intéressés par l'écosystème Solaris, offrant des fonctionnalités telles que le système de fichiers ZFS et DTrace. OpenIndiana utilise le système de conditionnement d'images (IPS) basé sur le réseau. OpenIndiana prend en charge une large gamme de logiciels populaires, notamment les principaux logiciels de serveur Internet open source, les bases de données, les logiciels clients Internet, les langages et outils de développement, etc.