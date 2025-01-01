Solus est une distribution Linux indépendante et conviviale qui propose l'environnement de bureau Budgie. Il est conçu pour une utilisation sur ordinateur, offrant une expérience simplifiée et visuellement attrayante. Solus inclut son propre système de gestion de packages, eopkg, et convient aux utilisateurs qui souhaitent un environnement de bureau Linux organisé et cohérent. Solus a un modèle de version semi-continu, avec de nouvelles mises à jour de packages atterrissant dans le référentiel stable. Solus est livré avec un environnement de bureau interne appelé Budgie Desktop.