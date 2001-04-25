ArcoLinux é uma distribuição baseada em Arch Linux que oferece uma variedade de ambientes de desktop pré-configurados. O objetivo é tornar a experiência do Arch Linux mais acessível para os usuários, oferecendo múltiplas opções de desktop e fácil personalização. ArcoLinux inclui várias ferramentas para auxiliar os usuários a aprender e explorar o ecossistema Arch Linux. Existem três versões diferentes do ArcoLinux – ArcoLinux, ArcoLinuxB e ArcoLinuxD – que atendem a necessidades diferentes. O ArcoLinux principal vem com todas as GUI e sutilezas. ArcoLinuxD é uma distribuição mínima que inclui scripts que permitem que usuários avançados instalem qualquer desktop e aplicativo. ArcoLinuxB é um projeto que dá aos usuários o poder de construir distribuições customizadas.
|V25.05.01 :
|V25.04.01 :
|V25.03.05 :
|V24.12.02 :
|V24.11.01 :
|V24.10.02 :
|V24.09.02 :
|V24.07.01 :
|V24.06.05 :
|V24.05.11 :
|V24.04.03 :
|V24.03.01 :
|V24.02.04 :