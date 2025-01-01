Fedora é uma distribuição Linux de ponta patrocinada pela Red Hat. Enfatiza a inovação, com lançamentos regulares dos softwares e tecnologias mais recentes. O Fedora é adequado para uso em desktops e servidores, proporcionando um equilíbrio entre estabilidade e recursos atualizados. É conhecida por seu compromisso com os princípios do software livre e de código aberto. O Fedora tem a reputação de focar na inovação, integrando novas tecnologias desde o início e trabalhando em estreita colaboração com comunidades Linux upstream. O Fedora Linux tem um ciclo de vida relativamente curto: cada versão geralmente é suportada por pelo menos 13 meses. A maioria das edições do Fedora Linux usa o sistema de gerenciamento de pacotes RPM, usando DNF como ferramenta para gerenciar os pacotes RPM. Flatpak também está habilitado por padrão. Existem muitas edições do Fedora disponíveis para diferentes usuários-alvo.