Mageia é uma distribuição Linux amigável e voltada para a comunidade. O objetivo é fornecer um sistema operacional estável e confiável com as atualizações de software mais recentes. Mageia suporta vários ambientes de desktop e é adequada para uso em desktops e servidores, oferecendo uma experiência flexível e personalizável para uma ampla gama de usuários. A Mageia foi criada em 2010 como um fork do Mandriva Linux, por um grupo de ex-funcionários da Mandriva e vários outros membros da comunidade Mandriva. A Mageia oferece um repositório muito grande de softwares, como aplicativos de produtividade e uma grande variedade de jogos.