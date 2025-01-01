Debian ist eine vielseitige und stabile Linux-Distribution, die für ihr Engagement für freie und Open-Source-Softwareprinzipien bekannt ist. Es bietet ein robustes Paketverwaltungssystem, das eine Vielzahl von Architekturen unterstützt. Debian wird häufig für Server, Desktops und eingebettete Systeme verwendet, wobei der Schwerpunkt stark auf der Community-Zusammenarbeit liegt. Debain wurde 1993 von Ian Murdock ins Leben gerufen, zu einer Zeit, als das Konzept der Linux-Distributionen noch neu war. Seit seiner Einführung erlangte Debian breite Anerkennung. Das Debian-Projekt ist eine rein ehrenamtliche Organisation, die sich der Bereitstellung kostenloser Open-Source-Software widmet. Debian verfügt über umfassende Hardwareunterstützung und wird mit einer großen Anzahl an Softwarepaketen geliefert. Debian ist für seine Stabilität bekannt und die Basis für viele Linux-Distributionen.