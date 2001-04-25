ArcoLinux est une distribution basée sur Arch Linux qui fournit une gamme d'environnements de bureau préconfigurés. Il vise à rendre l'expérience Arch Linux plus accessible aux utilisateurs en offrant plusieurs options de bureau et une personnalisation facile. ArcoLinux comprend divers outils pour aider les utilisateurs à apprendre et à explorer l'écosystème Arch Linux. Il existe trois versions différentes d'ArcoLinux : ArcoLinux, ArcoLinuxB et ArcoLinuxD – qui répondent à des besoins différents. L'ArcoLinux principal est livré avec toute l'interface graphique et toutes les subtilités. ArcoLinuxD est une distribution minimale qui comprend des scripts permettant aux utilisateurs expérimentés d'installer n'importe quel bureau et application. ArcoLinuxB est un projet qui donne aux utilisateurs le pouvoir de créer des distributions personnalisées.