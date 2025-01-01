Debian est une distribution Linux polyvalente et stable connue pour son engagement envers les principes du logiciel libre et open source. Il fournit un système de gestion de packages robuste, prenant en charge un large éventail d'architectures. Debian est largement utilisée pour les serveurs, les ordinateurs de bureau et les systèmes embarqués, avec un fort accent sur la collaboration communautaire. Debain a été lancé en 1993 par Ian Murdock à une époque où le concept de distribution Linux était encore nouveau. Depuis son introduction, Debian a acquis une large reconnaissance. Le projet Debian fonctionne comme une organisation entièrement bénévole dédiée à la fourniture de logiciels open source gratuits. Debian dispose d'un support matériel étendu et est livré avec un grand nombre de packages logiciels. Debian est connue pour sa stabilité et constitue la base de nombreuses distributions Linux.