Porteus est une distribution Linux légère et portable conçue pour fonctionner à partir de supports amovibles tels que des clés USB. Le projet Porteus a débuté sous le nom de « Slax Remix » début 2010. Porteus est basé sur une version considérablement modifiée et optimisée des Linux Live Scripts. Porteus est préchargé avec une variété de logiciels que l'utilisateur sélectionne avant l'installation. Le système est téléchargé uniquement après avoir sélectionné diverses options dans un menu comprenant l'un des quatre systèmes de gestion Windows, un navigateur et d'autres fonctionnalités. Porteus utilise un gestionnaire de paquets utilisant Slackware.