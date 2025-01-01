Debian è una distribuzione Linux versatile e stabile nota per il suo impegno nei confronti dei principi del software libero e open source. Fornisce un robusto sistema di gestione dei pacchetti, che supporta un'ampia gamma di architetture. Debian è ampiamente utilizzata per server, desktop e sistemi embedded, con una forte attenzione alla collaborazione della comunità. Debain è stato lanciato nel 1993 da Ian Murdock in un'epoca in cui il concetto di distribuzione Linux era ancora nuovo. Fin dalla sua introduzione Debian ha ottenuto un ampio riconoscimento. Il progetto Debian opera come un'organizzazione di soli volontari dedita a fornire software open source gratuito. Debian ha un ampio supporto hardware e viene fornito con un numero enorme di pacchetti software. Debian è nota per la stabilità ed è la base per molte distribuzioni Linux.