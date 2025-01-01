Linux Mint é uma distribuição Linux popular e fácil de usar baseada em Ubuntu e Debian. Ele fornece um ambiente de desktop sofisticado e intuitivo, Cinnamon, Xfce ou MATE, com foco na simplicidade. O Linux Mint inclui uma variedade de aplicativos e ferramentas pré-instalados, tornando-o uma escolha adequada para usuários que buscam um sistema operacional estável e elegante. Baseado em Debian e Ubuntu, oferece cerca de 30.000 pacotes e um dos melhores gerenciadores de software. Assim como as versões Ubuntu LTS, uma versão principal do Linux Mint também é suportada por cinco anos. Embora existam três lançamentos pontuais entre eles.