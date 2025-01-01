Linux Mint ist eine beliebte und benutzerfreundliche Linux-Distribution, die auf Ubuntu und Debian basiert. Es bietet eine ausgefeilte und intuitive Desktop-Umgebung, Cinnamon, Xfce oder MATE, mit Fokus auf Einfachheit. Linux Mint enthält eine Vielzahl vorinstallierter Anwendungen und Tools und ist somit eine geeignete Wahl für Benutzer, die ein stabiles und elegantes Betriebssystem suchen. Basierend auf Debian und Ubuntu bietet es etwa 30.000 Pakete und einen der besten Software-Manager. Wie die Ubuntu-LTS-Versionen wird auch eine Hauptversion von Linux Mint fünf Jahre lang unterstützt. Allerdings gibt es dazwischen drei Point-Releases.