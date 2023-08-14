Artix Linux es una distribución de lanzamiento continuo basada en Arch Linux. Ofrece diferentes sistemas de inicio como OpenRC, runit, s6 y dinit, brindando a los usuarios la libertad de elegir según sus preferencias. Esto hace que Artix Linux sea único en su compromiso con la simplicidad, la seguridad y la estabilidad. La distribución es conocida por su diseño rápido y fácil de usar, proporcionando un entorno fácil de usar que promueve la simplicidad y seguridad del paquete. Artix Linux también es conocido por sus actualizaciones periódicas y su apoyo activo de la comunidad, lo que lo convierte en una opción confiable para los usuarios que buscan una experiencia Linux sin systemd.