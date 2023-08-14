Artix Linux est une distribution à version continue basée sur Arch Linux. Il propose différents systèmes d'initialisation tels que OpenRC, runit, s6 et dinit, donnant aux utilisateurs la liberté de choisir en fonction de leurs préférences. Cela rend Artix Linux unique dans son engagement envers la simplicité, la sécurité et la stabilité. La distribution est connue pour sa conception rapide et facile à utiliser, offrant un environnement convivial qui favorise la simplicité et la sécurité des packages. Artix Linux est également connu pour ses mises à jour régulières et son support communautaire actif, ce qui en fait un choix fiable pour les utilisateurs à la recherche d'une expérience Linux sans système.