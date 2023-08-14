Artix Linux è una distribuzione a rilascio progressivo basata su Arch Linux. Offre diversi sistemi init come OpenRC, runit, s6 e dinit, offrendo agli utenti la libertà di scegliere in base alle proprie preferenze. Ciò rende Artix Linux unico nel suo impegno verso la semplicità, la sicurezza e la stabilità. La distribuzione è nota per il suo design veloce e facile da usare, fornendo un ambiente intuitivo che promuove la semplicità e la sicurezza del pacchetto. Artix Linux è anche noto per i suoi aggiornamenti regolari e il supporto attivo della comunità, che lo rendono una scelta affidabile per gli utenti che cercano un'esperienza Linux priva di systemd.