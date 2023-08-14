Artix Linux é uma distribuição de lançamento contínuo baseada no Arch Linux. Oferece diferentes sistemas init como OpenRC, runit, s6 e dinit, dando aos usuários a liberdade de escolher de acordo com suas preferências. Isso torna o Artix Linux único em seu compromisso com a simplicidade, segurança e estabilidade. A distribuição é conhecida por seu design rápido e fácil de usar, proporcionando um ambiente amigável que promove simplicidade e segurança do pacote. Artix Linux também é conhecido por suas atualizações regulares e suporte ativo da comunidade, tornando-o uma escolha confiável para usuários que buscam uma experiência Linux sem sistema.