NixOS é uma distribuição Linux exclusiva conhecida por sua abordagem declarativa para configuração do sistema usando o gerenciador de pacotes Nix. Ele permite que os usuários especifiquem a configuração do sistema de forma reproduzível. NixOS é adequado para usuários que valorizam um sistema de gerenciamento de pacotes funcional e desejam controle preciso sobre a configuração do sistema. NixOS usa um design imutável e um modelo de atualização atômica. Um dos recursos mais diferenciados do NixOS é a capacidade de configurar declarativamente todo o sistema. Isso é feito especificando um arquivo de configuração que especifica todo o estado do sistema, incluindo quais pacotes devem ser instalados e todas as diversas configurações e opções do sistema.