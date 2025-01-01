Debian es una distribución de Linux versátil y estable conocida por su compromiso con los principios del software libre y de código abierto. Proporciona un sólido sistema de gestión de paquetes que admite una amplia gama de arquitecturas. Debian se utiliza ampliamente para servidores, escritorios y sistemas integrados, con un fuerte enfoque en la colaboración comunitaria. Debain fue lanzado en 1993 por Ian Murdock en un momento en que el concepto de distribuciones de Linux aún era nuevo. Desde su introducción, Debian logró un amplio reconocimiento. El proyecto Debian opera como una organización totalmente voluntaria dedicada a proporcionar software gratuito de código abierto. Debian cuenta con un amplio soporte de hardware y viene con una gran cantidad de paquetes de software. Debian es conocido por su estabilidad y es la base de muchas distribuciones de Linux.