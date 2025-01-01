Fedora è una distribuzione Linux all'avanguardia sponsorizzata da Red Hat. Sottolinea l'innovazione, con rilasci regolari dei software e delle tecnologie più recenti. Fedora è adatta sia per l'uso desktop che per quello server, fornendo un equilibrio tra stabilità e funzionalità aggiornate. È noto per il suo impegno nei confronti dei principi del software libero e open source. Fedora ha la reputazione di concentrarsi sull'innovazione, integrando tempestivamente le nuove tecnologie e lavorando a stretto contatto con le comunità Linux a monte. Fedora Linux ha un ciclo di vita relativamente breve: ogni versione è solitamente supportata per almeno 13 mesi. La maggior parte delle edizioni Fedora Linux utilizza il sistema di gestione dei pacchetti RPM, utilizzando DNF come strumento per gestire i pacchetti RPM. Anche Flatpak è abilitato per impostazione predefinita. Sono disponibili molte edizioni di Fedora per diversi utenti target.