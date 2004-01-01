Ubuntu ist ein kostenloses und Open-Source-Betriebssystem, das auf Debian basiert. Es handelt sich um eine der beliebtesten Linux-Distributionen, die für ihre benutzerfreundliche Oberfläche, ihre große Softwarebibliothek und ihre starke Community-Unterstützung bekannt ist. Das Betriebssystem wird von der britischen Firma Canonical und einer Entwicklergemeinschaft entwickelt. Seit der Veröffentlichung der ersten Version im Jahr 2004 hat sich Ubuntu zu einer der beliebtesten Linux-Distributionen für allgemeine Zwecke entwickelt. Ubuntu veröffentlicht voraussichtlich alle sechs Monate aktualisierte Versionen, und jede Version erhält neun Monate lang kostenlosen Support, während LTS-Versionen (Long Term Support) fünf Jahre lang unterstützt werden. Snap ist vorinstalliert und kann auf allen aktuellen Ubuntu-Versionen verwendet werden. Ubuntu ist die Basis vieler beliebter Linux-Distributionen, darunter Linux Mint, Pop!_OS, Zorin OS usw.