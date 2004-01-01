Ubuntu est un système d'exploitation gratuit et open source basé sur Debian. Il s'agit de l'une des distributions Linux les plus populaires, connue pour son interface conviviale, sa vaste bibliothèque de logiciels et son solide support communautaire. Le système d'exploitation est développé par la société britannique Canonical et une communauté de développeurs. Depuis la sortie de la première version en 2004, Ubuntu est devenue l'une des distributions Linux les plus populaires à usage général. Ubuntu publie des versions mises à jour de manière prévisible tous les six mois, et chaque version bénéficie d'un support gratuit pendant neuf mois, tandis que les versions de support à long terme (LTS) sont prises en charge pendant cinq ans. Snap est préinstallé et prêt à fonctionner sur toutes les versions récentes d'Ubuntu. Ubuntu est la base de nombreuses distributions Linux populaires, notamment Linux Mint, Pop!_OS, Zorin OS, etc.