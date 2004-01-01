Ubuntu è un sistema operativo gratuito e open source basato su Debian. È una delle distribuzioni Linux più popolari, nota per la sua interfaccia intuitiva, l'ampia libreria di software e il forte supporto della comunità. Il sistema operativo è sviluppato dalla società britannica Canonical e da una comunità di sviluppatori. Dal rilascio della prima versione nel 2004, Ubuntu è diventata una delle distribuzioni Linux più popolari per scopi generali. Ubuntu rilascia versioni aggiornate prevedibilmente ogni sei mesi e ogni versione riceve supporto gratuito per nove mesi mentre le versioni con supporto a lungo termine (LTS) sono supportate per cinque anni. Snap è preinstallato e pronto per essere utilizzato su tutte le versioni recenti di Ubuntu. Ubuntu è la base di molte distribuzioni Linux popolari tra cui Linux Mint, Pop!_OS, Zorin OS ecc.