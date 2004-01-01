Ubuntu es un sistema operativo gratuito y de código abierto basado en Debian. Es una de las distribuciones de Linux más populares, conocida por su interfaz fácil de usar, su gran biblioteca de software y su sólido soporte comunitario. El sistema operativo está desarrollado por la empresa británica Canonical y una comunidad de desarrolladores. Desde el lanzamiento de la primera versión en 2004, Ubuntu se ha convertido en una de las distribuciones de Linux más populares para fines generales. Ubuntu lanza versiones actualizadas, como era de esperar, cada seis meses, y cada versión recibe soporte gratuito durante nueve meses, mientras que las versiones de soporte a largo plazo (LTS) reciben soporte durante cinco años. Snap está preinstalado y listo para funcionar en todas las versiones recientes de Ubuntu. Ubuntu es la base de muchas distribuciones populares de Linux, incluidas Linux Mint, Pop! _OS, Zorin OS, etc.