Ubuntu é um sistema operacional gratuito e de código aberto baseado no Debian. É uma das distribuições Linux mais populares, conhecida por sua interface amigável, grande biblioteca de software e forte suporte da comunidade. O sistema operacional é desenvolvido pela empresa britânica Canonical e por uma comunidade de desenvolvedores. Desde o lançamento da primeira versão em 2004, o Ubuntu se tornou uma das distribuições Linux mais populares para fins gerais. O Ubuntu lança versões atualizadas previsivelmente a cada seis meses, e cada versão recebe suporte gratuito por nove meses, enquanto as versões de suporte de longo prazo (LTS) são suportadas por cinco anos. O Snap está pré-instalado e pronto para uso em todas as versões recentes do Ubuntu. Ubuntu é a base de muitas distribuições Linux populares, incluindo Linux Mint, Pop!_OS, Zorin OS etc.